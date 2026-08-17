São quase 200 os bombeiros que estão no combate às chamas de um incêndio que deflagra, esta segunda-feira, na freguesia de Rebordões, em Santo Tirso.

O alerta para o fogo foi dado pelas 17h40 e, desde então, o combate tem mobilizado um forte dispositivo, apoiado por dezenas de viaturas. Já estiveram também no local três meios aéreos.

As elevadas temperaturas e o vento estão a dificultar a intervenção dos operacionais. Até ao momento, não há registo de vítimas.

As equipas mantêm-se no terreno, concentradas no combate às chamas e na proteção de pessoas e bens.