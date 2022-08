Quatro agrupamentos de Famalicão com selo “Escola SaudávelMente”

Os agrupamentos de escolas Camilo Castelo Branco, de Gondifelos, D. Sancho I e de Ribeirão foram distinguidos pela Ordem dos Psicólogos Portugueses pelas “boas práticas de saúde psicológica, sucesso educativo e inclusão” concretizadas nas suas escolas e receberam o selo de “Escola SaudávelMente”.

A distinção feita a quatro dos sete agrupamentos de escolas do território famalicense reflete a aposta na promoção da saúde psicológica, com políticas e práticas educativas que demonstram um compromisso forte e efetivo com a promoção do desenvolvimento cognitivo, emocional, social e de carreira, da aprendizagem, da inclusão e da saúde psicológica de toda a comunidade escolar. Exemplo do programa “Brincar a Ser”, que há alguns anos é realizado nas escolas de Famalicão, promovido pelo município no âmbito da promoção da saúde mental e do desenvolvimento de competências sociais e emocionais dos alunos do 1.º Ciclo.

O Selo “Escola SaudávelMente” é atribuído pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, que este ano distinguiu 349 instituições, no cumprimento de um conjunto de critérios que visam aumentar as oportunidades de acesso a uma educação de qualidade, equitativa e inclusiva, através do incentivo e divulgação de políticas e boas práticas no que respeita à promoção da saúde psicológica, do bem-estar e do sucesso educativo nas escolas portuguesas.