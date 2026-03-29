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Quatro feridos na estrada Famalicão – Braga na freguesia de Cruz

Quatro pessoas ficaram feridas na sequência de um acidente de viação, a envolver três viaturas, na estrada nacional 14, em Famalicão.

O acidente aconteceu na freguesia de Cruz, cerca das 15h30.

Para o socorro foram acionados os Bombeiros Famalicenses, que asseguraram o transporte das vítimas para o hospital.

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Famalicão: Motociclista ferido em despiste na freguesia de Telhado

Um motociclista, com 31 anos, ficou ferido na sequência do despiste da mota onde seguia, em Telhado, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h00, na Rua do Fulão, sendo que para o socorro foram acionados os B.V.Famalicenses, apoiados mais tarde pela GNR.

A vítima, com ferimentos ligeiros, foi encaminhada para o hospital de Famalicão.

Bombeiros acionados para incêndio em casa na freguesia de Brufe

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram acionados, ao final da tarde desta sexta feira, para um incêndio habitacional, na freguesia de Brufe.

O alerta chegou cerca das 19h10, para a Rua Manuel Rodrigues de Oliveira.

O incêndio ficou circunscrito à área da cozinha, com origem num eletrodoméstico.

A situação foi rapidamente resolvida, sem registo de feridos, graças à rápida intervenção dos soldados da paz.

Famalicão: Carrinha furtada é recuperada em 24 horas pela GNR

A GNR recuperou, em menos de 24 horas, uma carrinha que tinha sido furtada em Joane, no concelho de Vila Nova de Famalicão. A ação resultou na detenção de um homem de 32 anos e de uma mulher de 37 anos.

A operação foi realizada no dia 26 de março pelo Comando Territorial de Braga, através do Posto Territorial de Lordelo, na localidade de Serzedelo, concelho de Guimarães. Durante uma ação de patrulhamento, os militares da Guarda intercetaram os suspeitos na posse da viatura, que tinha sido furtada no dia anterior.

No decorrer das diligências policiais, os militares conseguiram ainda localizar e recuperar diverso material que se encontrava no interior da carrinha no momento do furto e que já tinha sido deslocado para outro local.

A viatura e o material recuperado foram devolvidos ao legítimo proprietário. Um dos detidos, com antecedentes criminais por furtos e tráfico de estupefacientes, foi presente ao Tribunal Judicial de Famalicão.

Dois feridos em colisão na Av. D. Afonso Henriques (Calendário)

Duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão entre viaturas, na Avenida D.Afonso Henriques, em Calendário, Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 21h00, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão, Famalicenses e VMER.

As vítimas, com ferimentos ligeiros, foram transportadas para o hospital de Famalicão.

Meningite em Famalicão: Criança que frequenta creche no concelho está hospitalizada

Um caso de meningite foi detetado em Famalicão.

A criança, que frequenta uma creche do concelho, encontra-se internada numa unidade hospitalar, onde permanece sob observação médica.

Contactado pela Cidade Hoje, o Delegado de Saúde esclareceu que a situação foi detetada esta quarta-feira, tendo sido de imediato aplicados todos os procedimentos previstos para este tipo de casos. Entre as medidas tomadas esteve a verificação do estado de vacinação das crianças que poderão ter estado em contacto com o caso identificado.

Segundo o responsável, a infeção foi provocada por um agente microbiológico que não requer medicação preventiva para os contactos. Por esse motivo, não houve necessidade de isolar ou até mesmo encerrar a creche.

Ainda assim, foi recomendada a continuidade das medidas de higiene que já estavam a ser adotadas no estabelecimento.

As autoridades de saúde continuam a acompanhar a situação mas adiantam que não há motivo para alarme social.

Grande ação policial apreende droga, armas e dinheiro

Sete pessoas foram detidas numa operação da Polícia Judiciária realizada ontem em várias zonas do país, no âmbito de uma investigação relacionada com tráfico de droga, associação criminosa, branqueamento de capitais e tráfico de armas.

A ação foi conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga e decorreu no Baixo Minho, Vale do Ave, Grande Porto e também em Lisboa. No total, foram efetuadas mais de 30 buscas, tanto domiciliárias como em outros locais.

Quatro dos suspeitos foram detidos através de mandados emitidos pelo DIAP de Vila Nova de Famalicão, entidade que dirige o inquérito.

Da operação resultou a apreensão de droga, dinheiro, viaturas, armas de fogo e munições. A ação contou com o apoio da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, da Diretoria do Norte e do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

Esta investigação já tinha levado, no ano passado, à detenção de três pessoas (dois homens e uma mulher) que ficaram em prisão preventiva por decisão judicial.

Os sete detidos, alguns com antecedentes criminais, vão agora ser presentes ao Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães para primeiro interrogatório e eventual aplicação de medidas de coação.