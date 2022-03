Quatro jogadoras do Famalicão na seleção nacional

Abriram ao público o parque infantil da Praça D. Maria II e a ala do jardim que liga o topo norte ao topo sul. Os espaços ficaram disponíveis para a utilização pública, com renovadas condições de acessibilidade e de conforto.

Uma das novidades é a colocação de perto de uma centena de floreiras. Com estas estruturas, o município acredita que o espaço urbano ganhou barreiras ao estacionamento indevido em zonas pedonais e, simultaneamente, é mais em elemento ecológico com a distribuição de mais plantas. As floreiras da cidade têm bambu negro e levam uma camada superficial de estilha, proveniente das lenhas das podas das árvores da cidade que tem duas funções principais: reter a humidade no substrato durante mais tempo e formar uma barreira à germinação de ervas daninhas.

O novo parque infantil está equipado com equipamentos inclusivos que permitem a utilização por crianças de mobilidade reduzida e toda a área restituída ao público privilegia a circulação pedonal em detrimento da circulação automóvel.

«Prometemos uma cidade mais amiga das pessoas e é isso que estamos a fazer», refere o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

Recorde-se que este é um dos maiores investimentos públicos de sempre na requalificação de um espaço público citadino famalicense. As obras representam um investimento de mais de oito milhões de euros, que contam com comparticipação do Norte 2020, através do programa FEDER – Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional.