“Que sirva para outros não serem prejudicados”, Miguel Ribeiro sobre a negativa dada ao VAR do Sporting x Famalicão

O presidente da SAD do F.C. Famalicão, Miguel Ribeiro, reagiu à nota negativa que o Conselho de Arbitragem atribuiu ao desempenho do VAR no encontro frente ao Sporting CP, disputado a 15 de fevereiro.

Em declarações ao jornal Record, o dirigente famalicense considera que esta avaliação acaba por validar as críticas feitas pelo clube após o jogo, marcado pelo golo anulado a Ibrahima Ba ainda nos minutos iniciais.

Miguel Ribeiro espera agora que a situação tenha consequências no futuro. “Que sirva para outros não serem prejudicados”, afirmou o dirigente desportivo.

Famalicão: Equipa sub-23 goleia Benfica

Na tarde deste sábado, no campo número 2 do Estádio Municipal, a equipa sub-23 do FC Famalicão goleou o Benfica. Jonas, aos 7 e 10 minutos, Duarte Oliveira, aos 22, e Lamine Beye, aos 55 minutos, marcaram neste jogo da sétima jornada da fase de apuramento de campeão.

A equipa famalicense, com cinco jogos, tem 11 pontos, e está no quarto lugar.

Na próxima jornada, no dia 3 de março, recebe o Santa Clara, quinto da classificação, com 10 pontos.

Conselho de Arbitragem dá nota negativa ao VAR do Sporting x Famalicão

No encontro entre o Sporting CP e o FC Famalicão, o desemprenho da equipa do VAR foi classificado como “insatisfatório” pelo Conselho de Arbitragem, na avaliação da 22.ª jornada da Liga Portugal Betclic.

A classificação surge depois da polémica gerada por um lance logo aos oito minutos de jogo, quando Ibrahima Ba marcou para o Famalicão. O golo acabou por ser anulado após intervenção do VAR, que chamou o árbitro para rever um alegado contacto ofensivo antes do remate.

O episódio voltou a alimentar o debate sobre os critérios de intervenção do vídeo-árbitro e a interpretação do conceito de erro “claro e óbvio” no futebol.

Famalicão: Derrota em Braga coloca equipa no último lugar

SC Braga e o FC Famalicão abriram, na noite desta sexta-feira, a jornada 17 da Liga Placard Futsal. A equipa bracarense levou a melhor, 3-1, sobre os famalicenses que, com esta derrota, caíram para o último lugar, com 13 pontos, os mesmos do Caxinas que ainda não jogou.

Nos primeiros segundos do encontro, o Famalicão sofreu o primeiro golo e foi, desde aí, “controlado” pela equipa da casa que criou algum perigo. No entanto, a equipa de Hugo Oliveira, depois do seu desconto de tempo, melhorou e acabou por empatar aos 15 minutos, num bonito remate Márcio Moreira que, mais tarde, atirou uma bola aos ferros.

A partir do empate, o jogo entrou numa fase mais dividida, mas a equipa da casa regressou à vantagem aos 18 minutos, num lance onde os famalicenses”não fizeram tudo em termos defensivos permitindo o cabeamento de Vilian ao poste e, depois, a recarga para o golo.

Na segunda parte, o Famalicão, a precisar de pontos, mostrou-se mais dinâmico e provocou maiores cuidados defensivos ao SC Braga que, mesmo assim, aos 27 minutos, aumentou a vantagem. O Famalicão bem tentou e a quatro minutos do fim apostou no guarda-redes avançado. O SC Braga defendeu (bem) e acabou por segurar a vantagem.

 

 

Famalicão: Em Vila do Conde «é para entrar forte para ganhar» (c/vídeo)

O guarda-redes Lazar Carević fez a antevisão ao jogo com Rio Ave Futebol Clube, da 24.ª jornada da Liga Portugal Betclic, agendado para as 20h30 de domingo, em Vila do Conde.

O titular da baliza famalicense diz que o objetivo é vencer um adversário «de muita qualidade. Temos de entrar fortes para ganhar», avisa.

Chegado na época passada, sente-se «mais tranquilo e com muita confiança. Sinto-me bem, com a ajuda de todos. Quero continuar com bons jogos e boas defesas».

Confira as declarações de Lazar Carević

Famalicão: Equipa de ciclismo apresentada na Academia

Na tarde deste sábado, o Futebol Clube de Famalicão apresenta a equipa e projeto de ciclismo e BTT. O momento está marcado para as 16h30, no auditório da Academia do clube.
O projeto engloba atletas de diversos escalões e nas diferentes vertentes do ciclismo.

Tiago Ferreira, team manager da equipa, projeta uma temporada «com a ambição de representar, com brio e de forma orgulhosa, o Futebol Clube de Famalicão em todas as provas em a equipa estiver envolvida».
Recorde-se que esta secção está ativa no clube desde 2024.

Foto arquivo

Famalicão: Equipa sub-23 recebe o Benfica em jogo de entrada gratuita para sócios

Na tarde deste sábado, às 15 horas, a equipa sub-23 do Famalicão recebe, no campo n.º 2 do Estádio Municipal, o Benfica. O jogo, da fase de apuramento de campeão da Liga Revelação, é da sétima jornada. Os sócios têm entrada gratuita.

A equipa treinada por Nicola Popovic apenas disputou quatro jogos e soma 8 pontos. O Benfica, com seis jogos, é o terceiro, com 12 pontos.