Queda de árvores e falhas de eletricidade marcam noite de temporal na região

O Município de Famalicão vai realizar nos dias 25 e 26 de novembro o Hackathon Made IN, uma iniciativa dirigida a startups, empreendedores tecnológicos e digitais com o objetivo de promover a procura de soluções tecnológicas inovadoras para as empresas do concelho.

O Hackathon Made IN vai decorrer no Famalicão IN HUB em Vale S. Cosme e vai juntar empreendedores ligados às áreas da Transformação Digital, Automação de Processos e Inteligência Artificial.

Durante a iniciativa, as equipas vão colaborar na criação de soluções inovadoras, aplicações, protótipos ou outras ideias, num ambiente de interajuda e de competição na procura por soluções tecnológicas para os desafios encontrados no tecido empresarial.

As inscrições para o Hackathon Made IN abrem esta quinta-feira, dia 10 de outubro, no site do Famalicão Made IN e podem ser feitas até ao final do mês, 31 de outubro.

O Hackathon Made IN é uma das várias iniciativas que assinalam os 10 anos do Famalicão Made IN, integrado nas ações de Famalicão Região Empreendedora Europeia 2024.