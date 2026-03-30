Concelho

Queimas proibidas em Famalicão até 2 de abril devido ao risco de incêndio

O Serviço Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão informou que estão proibidas as queimas no concelho entre os dias 31 de março e 2 de abril.

A medida surge devido ao aumento da temperatura e às condições meteorológicas que aumentam o risco de incêndio rural.

A Proteção Civil apela à compreensão e colaboração da população no cumprimento desta proibição, considerada essencial para prevenir incêndios e proteger pessoas e bens.

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Aparatosa colisão junto ao centro de emprego de Famalicão

O final de tarde desta segunda feira fica marcado por uma aparatosa colisão, junto ao centro de emprego de Famalicão.

O acidente aconteceu numa zona de cruzamento e não terá provocado feridos.

Na sequência do sinistro o trânsito ficou com algum congestionamento.

Famalicão: Equipa de futsal joga eliminatória da Taça de Portugal

Na próxima sexta-feira, às 21 horas, a equipa de futsal do FC Famalicão joga um lugar na final a oito da Taça de Portugal. Na eliminatória dos oitavos de final, o conjunto treinado por Hugo Oliveira visita o Arsenal Clube Maia, partida marcada para o Pavilhão Municipal de Águas Santas.

Caso os famalicenses pretendam acompanhar e apoiar a equipa já podem adquirir bilhete que está à venda na Loja Oficial.

A equipa visitada compete na 2.ª divisão nacional, fase de apuramento de campeão nacional. Já os famalicenses, na Liga Placard, lutam pela manutenção.

Famalicão adere à Associação Europeia de Cinema Infantil e Juvenil

O município de Famalicão aderiu à Associação Europeia de Cinema Infantil e Juvenil (European Children’s Film Association), uma rede internacional, sediada em Bruxelas, que se dedica à promoção, produção, distribuição e exibição de cinema de qualidade para crianças e jovens.

A adesão permitirá a Vila Nova de Famalicão ampliar a sua participação em projetos culturais e educativos, fortalecendo redes de cooperação internacional e o papel do Município enquanto agente ativo na formação cultural e artística.

A integração foi aprovada na reunião de Câmara da passada quinta-feira, dia 26 de março.

O objetivo é fomentar o interesse pela arte e pela cultura junto dos públicos mais novos e surge no âmbito do projeto “KA121-ADU – Accredited Projects for Mobility of Learners and Staff in Adult Education”, financiado pelo Programa Erasmus+ da União Europeia.

Famalicão: São Miguel-o-Anjo acolheu a encenação da Via-Sacra

Foram dezenas os jovens e adultos que participaram na encenação da Via-Sacra com Carlo Acutis. O evento decorreu na noite do passado domingo, na escadaria da igreja de São Miguel-o-Anjo, em Calendário, com centenas de pessoas a assistir, que nem o ar fresco demoveu.

Perante um cenário construído também com recurso a luz e som, ao longo das catorze estações foram narrados os momentos da paixão e morte de Jesus Cristo, com a participação de todos os movimentos da paróquia, cujo coro animou com cânticos alusivos.

De destacar, do princípio ao fim, a narração de Gabriel Maia, o adolescente que encarnou o papel de Carlo Acutis, o jovem católico italiano que foi canonizado a 7 de setembro de 2025, na Praça de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa Leão XIX.

Bem-haja pelos momentos proporcionados de oração e reflexão em tempo pascal. ManSanches /Foto: Serafim Sá

Famalicão: Abertas as candidaturas para as Bolsas de Talento Jovem

O Município de Vila Nova de Famalicão abriu mais um processo de candidaturas para as bolsas de Talento Jovem. Programa dirigido a jovens dos 16 aos 35 anos de idade, residentes e/ou estudantes em Famalicão há pelo menos três anos, tem por objetivo valorizar o potencial juvenil. O processo para as candidaturas está disponível no Portal da Juventude do Município de Famalicão, em www.juvetudefamalicao.org , onde poderá ser consultado o regulamento, formulários e restantes informações sobre o programa.

Com uma dotação global de 15 mil euros, o apoio municipal pode atingir os 1500 euros por projeto, abrangendo áreas como o ambiente, a cultura, a arquitetura, a ciência, a tecnologia, as ciências sociais, artes e saúde. Trabalhos que estejam a ser desenvolvidos em contexto nacional ou internacional.

«É um incentivo que damos aos nossos jovens para potenciar a sua formação e competências, com o compromisso de também eles retribuírem esse aumento de conhecimento em ações no território», salienta o presidente de Câmara, Mário Passos, lembrando que uma das premissas deste programa é que os jovens apoiados desenvolvam também ações que contribuam para o desenvolvimento do território famalicense.

Recorde-se que no último ano foram aprovadas quatro candidaturas nos domínios da cultura, da educação e da ciência, que levaram os jovens famalicenses a ações no London Music College, mas também a participar no Fórum Internacional feminino no âmbito do Parlamento Europeu dos Jovens, realizado em Bona, na Alemanha, no congresso de Nefrologia, realizado em Viena, na Áustria, e ainda no apoio ao programa “À Deriva” de circo contemporâneo, num investimento global próximo dos 5 mil euros.

Famalicão: Equipa sub-23 acerta calendário e pode isolar-se na luta pelo título

Na tarde desta terça-feira, às 15 horas, no Estádio Municipal da Lourinhã, Torreense e o Famalicão acertam o calendário da fase de apuramento de campeão. Em caso de vitória famalicense, a equipa de Nicola Popovic sobe ao primeiro lugar; se forem os locais a vencer, passam para segundo, por troca com o Famalicão.

A partida é da sexta jornada do campeonato reservado aos sub-23. Faltam quatro partidas para o final da fase de apuramento de campeão, sendo que jornada 11, a 7 de abril, os famalicenses visitam o Académico de Viseu, atual líder, com 22 pontos, mais um que o Famalicão.

A equipa famalicense é a única que ainda não perdeu e é, de forma clara, a mais goleadora, com 24 golos nas 9 partidas que já jogou. Em termos defensivos é a terceira melhor defesa, com 13 golos.