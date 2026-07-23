Uma barbearia situada na Rua Dom Pedro V, no centro da Trofa, disponibilizou uma mesa com alimentos para apoiar quem enfrenta dificuldades económicas.

A iniciativa partiu de Thales Bauer, proprietário do espaço, que explicou nas redes sociais que muitas famílias passam por momentos complicados nesta altura do mês, antes de receberem o salário ou devido à falta de emprego.

O barbeiro, de nacionalidade brasileira, recordou ainda os primeiros dias que viveu em Portugal, altura em que passou cinco dias sem comer. Nessa fase, contou com a ajuda de portugueses, um gesto que afirma nunca ter esquecido.

Agora, decidiu retribuir a solidariedade que recebeu. Quem precisar pode dirigir-se ao local, levar um saco e recolher apenas os alimentos de que necessita. Thales Bauer pede ainda que a iniciativa seja respeitada, para que os bens cheguem a quem realmente precisa.