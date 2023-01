Quem são os surfistas portugueses que disputaram a Challenger Series 2022

As apostas f1 podem estar de volta a Portugal para substituir o Grande Prémio Chinês

Depois de terem já existido corridas de motociclismo em Portugal, o F1 desporto pode estar de volta ao país em 2023 e permitir assim aos seus apreciadores colocar Apostas F1. Os responsáveis pela F1 hoje estão a decidir qual será o substituo do Grande Prémio Chinês, que se realizaria em Xangai. Esta prova está de fora desde o início da pandemia provocada pelo vírus Covid-19 e é um dos desportos dos apostadores. Algumas casas de apostas para além de permitirem colocar apostas desportivas, também disponibilizam a secção de casino. Têm normalmente vários jogos e eventos disponíveis contando com vários apostadores.

No próximo ano de 2023, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) anunciou uma alteração no calendário de provas para a Fórmula 1 onde não estará presente o Grande Prémio disputado na China. Assim, a temporada apresenta apenas 23 Grandes Prémios e, para já, ainda não há nenhum substituto para o circuito em falta.

Este será o 4º ano consecutivo em que a prova chinesa ficará de fora devido às restrições impostas no país. O autódromo de Portimão passou a ser um dos favoritos para receber o Grande Prémio. As corridas de motociclismo em Portugal realizar-se-iam entre a prova acolhida pela Austrália (2 de abril) e a prova de F1 desporto do Azerbaijão (30 de abril).

Neste momento, existe a possibilidade de o calendário passar a ter, permanentemente, apenas 23 grandes provas. No entanto, esta é ainda uma hipótese a ponderar pela FIA e a Fórmula 1 de forma a colmatar o intervalo de quatro semanas que existe agora entre o terceiro e quarto Grandes Prémios da próxima época de 2023.

Assim, para já, na corrida dos substitutos para próximas temporadas estão:

Portugal;

Turquia;

Malásia;

Alemanha;

África do Sul.

Grande Prémio de Portugal

Depois de ter realizado os Grandes Prémios de 2020 e 2021, o autódromo de Portimão, no Algarve, é um forte candidato a substituto. Existem rumores de que as conversações são concretas, no entanto, a FIA ainda não anunciou uma decisão definitiva.

Grande Prémio da Turquia

Em 2020 e 2021, também a Turquia recebeu duas corridas de Fórmula 1 e há dados que confirmam o interesse deste país num contrato a longo termo. Assim sendo, assumir a substituição da China, seria um bom indicador para cumprir este desejo.

Grande Prémio da Malásia

Esta grande prova foi considerada uma possibilidade para substituir o Grande Prémio da Rússia em 2022, mas o calendário acabou por ficar sem prova nessa data. Uma vez que o país já acolheu provas (a última vez foi em 2017) e que, adicionalmente, já foi ponderado como um possível substituto, esta pode ser também uma boa hipótese.

Grande Prémio da Alemanha

Por mais surpreendente que pareça, apesar da Alemanha ter pilotos como Michael Schumacher e Sebastian Vettel, este país não acolhe nenhuma prova de F1 desde 2019. Talvez no futuro seja aberta esta possibilidade à Alemanha que tem tantas estrelas do automobilismo.

Grande Prémio da África do Sul

Nos últimos tempos houve também rumores de que a África do Sul seria um dos países a receber uma prova do calendário de 2023. Ainda não será no próximo ano que o país realizará o objetivo. No entanto, dizem as entidades do país, que estão a fazer tudo o que está ao seu alcance para reunirem todas as condições monetárias para que, em 2024, a África do Sul possa acolher um Grande Prémio.

Calendário completo F1 desporto

Não tendo sido escolhido nenhum substituo para o Grande Prémio Chinês na próxima temporada, veja então como ficou o calendário de todas as provas de Fórmula 1 para o ano de 2023:

G.P. do Bahrain – 5 de março G.P. da Arábia Saudita – 19 de março G.P. da Austrália – 2 de abril G.P. do Azerbaijão – 30 de abril G.P. de Miami – 7 de maio G.P. de Emilia Romagna – 21 de maio G.P. do Mónaco – 28 de maio G.P. de Espanha – 4 de junho G.P. do Canadá – 18 de junho G.P. da Áustria – 2 de julho G.P. da Grã-Bretanha – 9 de julho G.P. da Hungria – 23 de julho G.P. da Bélgica – 30 de julho G.P. da Holanda – 27 de agosto G.P. de Monza – 3 de setembro G.P. de Singapura – 17 de setembro G.P. do Japão – 24 de setembro G.P. do Qatar – 8 de outubro G.P. dos Estados Unidos – 22 de outubro G.P. do México – 29 de outubro G.P. do Brasil – 5 de novembro G.P. de Las Vegas – 11 de novembro G.P. de Abu Dhabi – 26 de novembro

Conclusão

A F1 hoje teve várias alterações não só devido a decisões executivas como também por questões causadas pela pandemia Covid-19 que ainda se faz sentir. Nos próximos tempos as corridas de motociclismo em Portugal podem estar de regresso para substituir o Grande Prémio Chinês e permitir Apostas em F1 no país português.

A temporada de F1 desporto vai começar no Bahrein, no dia 5 de março e, para já, terá um total de 23 Grandes Prémios onde poderá colocar as suas apostas f1.