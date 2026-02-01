Região

Quim Barreiros confirmado para a Feira da Isabelinha

Quim Barreiros é a mais recente confirmação no cartaz musical da Feira da Isabelinha, que decorre de 2 a 6 de abril de 2026, em Viatodos, no concelho de Barcelos.

O conhecido artista português sobe ao palco na noite de 4 de abril, prometendo um concerto marcado pelo humor e pelos temas populares que fazem parte do seu repertório.

A Feira da Isabelinha já tinha anunciado a presença da banda Vizinhos e continua a reforçar um programa pensado para públicos de várias idades, juntando música a iniciativas desportivas e recreativas.

Grupo acusado de fazer empréstimos com juros até 350% foi desmantelado pela PJ

A Polícia Judiciária do Norte desmantelou um alegado grupo que concedia empréstimos com juros que, em alguns casos, chegavam aos 350%. O esquema seria liderado por um engenheiro reformado, acusado de se ter apropriado de cerca de 541 mil euros, tendo sido apreendidos 83 mil euros durante a operação. A companheira e o filho do suspeito terão feito circular o dinheiro através das suas contas bancárias. Um então gerente de uma agência bancária da Trofa é acusado de fornecer informações confidenciais e acabou despedido por justa causa.

Segundo o Ministério Público, o grupo captava clientes através de anúncios e aproveitava situações de necessidade financeira. Quatro arguidos seguem agora para julgamento, no Tribunal de Vila do Conde, por crimes como usura, extorsão, falsificação de documentos e branqueamento de capitais.

A advogada de Santo Tirso inicialmente acusada foi, para já, ilibada na fase de instrução, por o juiz considerar que atuou apenas no exercício das suas funções. O Ministério Público ainda pode recorrer da decisão. A defesa considera que a decisão confirma que os factos não correspondiam ao inicialmente apontado.

Fonte: Jornal O Minho.

Tarifas de Trump terão mais impacto nas empresas do Norte

Segundo um estudo da Universidade do Porto, para a Associação Comercial do Porto, o Norte será a região de Portugal mais afetada pela guerra comercial desencadeada pela administração Trump. Desde logo, com uma possibilidade de quebra de 3.300 empregos, impacto negativo na produção de 300 milhões de euros e de 45% ao nível do valor acrescentado bruto.

Por isso, a Associação Comercial do Porto pede a atenção do Governo português para este problema, nomeadamente para os impactos regionais assimétricos, especialmente para o Norte. Sugere apoios públicos seletivos aos setores mais expostos às tarifas, como eliminação da derrama.

Por outro lado, aponta que as empresas devem procurar diversificar os seus mercados. Incentiva ainda à inovação, diferenciação, modernização tecnológica e digitalização para aumentar a competitividade.

O documento, divulgado pela Lusa, explica que a região Norte será mais afetada pela concentração de uma parte relevante de atividades que sofrerão com as tarifas, excetuando os produtos petrolíferos e derivados.

Segundo Nuno Botelho, presidente da Associação Comercial do Porto, o estudo confirma «o que muitas empresas já começaram a sentir no terreno, designadamente que a crescente instabilidade do comércio internacional tem efeitos assimétricos e penaliza de forma particular regiões com forte base industrial e exportadora».

A investigação Alterações Geopolíticas e Guerra Comercial – Cenários, Impactos e Recomendações na Política será apresentada na tarde de segunda-feira, às 15 horas, no Palácio da Bolsa, no Porto.

Famalicão: AF Braga, preocupada com o aumento da violência, vai agravar medidas punitivas

A Associação de Futebol de Braga está «profundamente» preocupada com o aumento de episódios de violência registado, nos últimos dias, no futebol distrital. Os casos sucedem-se, envolvendo vários agentes desportivos e adeptos, «alguns deles com consequências de assinalável gravidade». Perante esta realidade, a Comissão Distrital de Avaliação do Risco, Prevenção e Segurança nos Jogos da AF Braga, criada em dezembro passado, reuniu esta semana, pela primeira vez, encontro que teve a participação dos Comandos Distritais da GNR e da PSP, bem como dos Conselhos de Arbitragem e de Disciplina da AF Braga.

De futuro cabe a esta comissão identificar antecipadamente os jogos com maior risco potencial, classificá-los em função de critérios objetivos e, em articulação com as forças de segurança, determinar a adoção de medidas de prevenção reforçada, incluindo policiamento obrigatório, embora sujeito à disponibilidade de efetivos.

A partir do dia 15 de fevereiro, todas as jornadas dos campeonatos distritais passarão a integrar a caracterização prévia do respetivo grau de risco, bem como as medidas de prevenção e segurança a adotar, em articulação com clubes, forças de segurança pública e demais órgãos sociais e estruturas da AF Braga.

A Associação de Futebol de Braga «deixa claro que não hesitará em agravar medidas preventivas, disciplinares e sancionatórias», incluindo jogos à porta fechada, se os casos de violência continuarem, colocando em causa a segurança, o bem-estar e a integridade física das pessoas, «bem como o bom nome das nossas competições e o prestígio do futebol distrital. Seremos firmes e absolutamente implacáveis com a violência», avisa a direção da AFB que quer no futebol distrital, respeito, tolerância, educação e fair play. «Não aceitaremos e não toleraremos que seja transformado num palco de violência, agressão, medo e desumanização», lê-se no comunicado.

Projeto “Cuidar e Crescer” capacita pessoal não docente dos agrupamentos de escolas da Trofa

A Câmara Municipal da Trofa, através do Gabinete Municipal de Acompanhamento Psicológico e Pedagógico, está a desenvolver o projeto “Cuidar e Crescer”, uma iniciativa dirigida exclusivamente ao pessoal não docente dos Agrupamentos de Escolas do concelho, «reconhecendo o papel fundamental que estes profissionais desempenham no acompanhamento diário das crianças e jovens em contexto escolar».

“Cuidar e Crescer” tem como objetivo dotar estes profissionais de conhecimentos e competências que permitam uma compreensão mais integrada e informada das crianças que acompanham diariamente.

Até ao momento, foram já dinamizadas duas sessões, nos dois Agrupamentos de Escolas do concelho. Entre os temas abordados, destaca-se a sessão dedicada à “Saúde e Cuidados de Emergência”, que contou com a colaboração do INEM, reforçando a preparação e a capacidade de resposta destes profissionais em situações de emergência.

A próxima ação do projeto, com a realização da sessão subordinada ao tema “Mindfulness e Relaxamento”, está agendada para esta quinta-feira, no Agrupamento de Escolas da Trofa; no dia 5 de fevereiro, é no Agrupamento de Escolas de Coronado e Castro.

Carnaval na Trofa é sobre géneros musicais

O Carnaval na Trofa, conhecido como «o mais familiar de Portugal», tem o ponto alto no desfile que sai à rua no dia 15, com início às 14h30, junto à Estação Ferroviária da Trofa.

No corso, subordinado ao tema “Géneros Musicais”, são esperados milhares de crianças dos jardins de infância e escolas básicas do concelho. Além dos carros alegóricos que vão participar no desfile, são esperados muitos foliões.

O Carnaval de rua na Trofa remonta à década de 80. É um dia de muita alegria e convívio, aberto a toda a comunidade.

À semelhança dos anos anteriores, o desfile contará com prémios para os melhores foliões, no valor de 500€ (1.º Prémio), 300€ (2.º Prémio), 200€ (3.º Prémio), 100€ (4.º Prémio) e 50€ (5.º Prémio).

Dádiva de Sangue em S. Tomé Negrelos

No próximo domingo, dia 1 de fevereiro, a Associação de Dadores de Sangue de V. N. de Famalicão promove uma colheita de sangue, na Escola Básica de S. Tomé Negrelos, em Santo Tirso, com o apoio da Junta de Freguesia, Agrupamento CNE nº 93 e o Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques.

Aberta à população em geral, a colheita será realizada entre as 09h00 e as 12h30 pelo Instituto Português do Sangue e da Transplantação.