A Câmara de Famalicão aprovou, a 22 de outubro, o lançamento de um concurso público para a concessão de quatro quiosques de rua na cidade, num momento em que vários comerciantes alegam falta de informação e de esclarecimentos.

O município refere que o procedimento resulta do termo dos contratos existentes e que decorre da legislação em vigor, sendo que os atuais concessionários podem, se assim entenderem, apresentar-se novamente a concurso.

Publicidade

Em causa estão o Quiosque do Hospital, na Rua Cupertino de Miranda, atualmente encerrado; o Quiosque dos Pinheirinhos, na Avenida de França; o Quiosque do Covelo, na Rua Alberto Sampaio; e o Quiosque das Lameiras, na Avenida Marechal Humberto Delgado. A concessão é de 10 anos, com possibilidade de renovação por mais cinco.

A situação chegou à Cidade Hoje através de uma denúncia que acusa a Câmara de querer encerrar vários quiosques por não combinarem com a nova estética pretendida para a cidade. Entre os espaços referidos estão o da Avenida Rebelo Mesquita, nas proximidades dos Bombeiros de Famalicão, e dois em Calendário, um perto da BP e outro junto à farmácia. O autor da denúncia garante ainda que os comerciantes não foram informados do concurso, apenas divulgado num jornal local, e que as deslocações à Câmara para pedir explicações não têm resultado em respostas específicas.

Publicidade

Questionada pela Cidade Hoje, a autarquia rejeita as acusações e garante que comunicou com todos os envolvidos no processo. Quanto ao quiosque da Avenida Rebelo Mesquita (na imagem), esclarece que não faz parte do concurso, uma vez que está prevista uma intervenção urbanística naquele local, situação que, garante, já foi explicada ao atual concessionário. Na mesma resposta, a Câmara defende ainda que os quiosques de rua desempenham uma importante função na distribuição dos meios de comunicação escrita, pelo que considera da maior importância que se mantenham nos principais pontos de tráfego da cidade.