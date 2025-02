Radares em Famalicão: PSP vai multar “aceleras” da N14 nas próximas duas semanas

Este sábado, o 1º Encontro de Técnicas Alternadas, do 4º Circuito Famalicão a Nadar – 2025, juntou 167 crianças.

No evento que decorreu na Piscina Municipal de Oliveira de São Mateus, estiveram crianças de várias escolas de natação do concelho, incluindo do GDN, da Escola de Natação de Ribeirão, de Joane e de Oliveira de São Mateus. Foi um dia cheio de entusiasmo, aprendizagem e partilha, com os pequenos nadadores a mostrarem dedicação e espírito desportivo.

Esta iniciativa, fruto da parceria entre o GD Natação, a Câmara Municipal e a Federação Portuguesa de Natação, reforça o compromisso com a promoção da modalidade e o desenvolvimento dos jovens atletas.