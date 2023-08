“Radares nada vão trazer de novo a não ser mais receita para o Estado”, diz presidente do ACP

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão já transferiu mais de 6 milhões de euros para as freguesias do concelho no ano de 2023, superando, ao oitavo mês do ano, aquilo que foi o compromisso de Mário Passas para com os autarcas locais.

O executivo camarário aprovou a transferência de 2,2 milhões de euros em verbas livres para as Juntas de Freguesia famalicenses no início deste ano, tendo, na altura, previsto transferir mais 3,3 milhões de euros em transferências de capital e correntes até ao final de 2023, um valor que já foi largamente ultrapassado – 3,9 milhões de euros.

“Temos realizado uma gestão orçamental rigorosa que tem permitido à Câmara Municipal canalizar mais recursos financeiros para as Juntas de Freguesia num maior tempo útil” refere Mário Passos, Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, que também garante a continuidade destes apoios.

“O facto de termos superado o que estava inicialmente previsto não significa que o apoio vai estagnar. Significa que estamos a ser bem sucedidos na gestão autárquica” destaca o edil, acrescentando ainda que a autarquia vai “continuar a canalizar recursos financeiros e não financeiros para as Juntas, por forma a que consigam concretizar projetos catalisadores de qualidade de vida e fomentar a coesão territorial“.

Refira-se que, para além dos apoios financeiros concedidos, o executivo camarário também já aprovou, este ano, apoios não financeiros às freguesias famalicenses que se materializaram em materiais de construção, projetos, equipamentos bio saudáveis, entre outros.