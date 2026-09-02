Aprovados o regulamento e itinerário, a edição 40 do Rali de Famalicão está lançada e as equipas já podem inscrever-se. A emblemática prova, que conta para os campeonatos do Norte, Norte 2RM e Feminino, vai para a estrada nos dias 10 e 11 de outubro (sábado e domingo), prometendo «um fim de semana de competição e paixão pelos ralis. Afinal, uma das imagens de marca da prova famalicense, uma das mais concorridas e participadas da região», considera Sérgio Aguiar.

O responsável máximo do Team Baia, a entidade organizadora, promete novidades para a edição especial dos 40 anos. Desde logo, a especial noturna vai realizar-se numa extensão de cerca de 1,5km, na zona de Ribeirão terminando no Central Park, o epicentro de toda a estrutura do Rali de Famalicão, local que vai reunir outros propostas para o público.

As várias provas especiais de classificação começam na tarde de sábado e prolongam-se até à hora de almoço de domingo. A prova famalicense vai passar por várias freguesias e nas que repete, relativamente a 2025, há novos traçados. «É uma prova muito técnica, mas que é do agrado das equipas», garante Sérgio Aguiar.

A expetativa, «é continuar a ser prova do campeonato com mais pilotos, pelo que contamos com cerca de oito dezenas de inscritos».