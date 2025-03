Rali de Famalicão começa com PEC noturna em Fradelos

As Festas Antoninas de Famalicão, um dos maiores eventos culturais do concelho, vão animar a cidade de 6 a 13 de junho com uma programação musical recheada de nomes de destaque.

Entre os artistas confirmados estão Slow J, que sobe ao palco no dia 6, Valter Lobo, no dia 8, Mariza, no dia 9, e Nuno Ribeiro, no dia 13.

Os concertos serão gratuitos.