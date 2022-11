Rali de Famalicão em abril do próximo ano

Famalicão: EARO conquista títulos no campeonato do Norte

A Escola Atletismo Rosa Oliveira participou, este sábado, no Campeonato do Norte de Corta-Mato, que decorreu em Viana do Castelo, nos terrenos da Escola Superior de Tecnologia. A formação joanense conquistou sete pódios entre várias equipas do norte, incluindo títulos coletivos em infantis/iniciadas, um de vice-campeã em iniciados e quatro pódios individuais.

Em infantis, realce para Mariana Maciel, campeã do Norte; Rafaela Araújo, sub-vice campeã e Tiago Silva, campeão do Norte.

Em iniciados, Inês Almeida sagrou-se vice-campeã.

Em termos coletivos, títulos para a equipa de infantis, Mariana Maciel, Rafaela Araújo, Mariana Martins, Ana Silva e Leonor Gonçalves; em iniciados, com Inês Almeida, Maria Machado e Leonor Pereira; vice-campeã iniciados com Gonçalo Rodrigues, Dinis Neves e André Rodrigues.