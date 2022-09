Rali de Famalicão regressa em outubro com alterações

O Rali de Famalicão, adiado de julho passada para 1 e 2 de outubro, apresenta algumas alterações, designadamente dos horários da Especial e das passagens do segundo dia da competição.

A prova, organizada pelo Team Baia, terá, no sábado, 1 de outubro, a PEC 1 e 3 em Arnoso Santa Eulália, Nine, Jesufrei e Lemenhe (14h15/15h55); as PEC 2, 4 e 5 passam por Calendário, Vilarinho e Fradelos (15, 16h50 e 18h10). Já a Especial em Esmeriz (PEC 6ª/6B) é às 19h50 e 20h5. Para fechar o dia, às 23 horas, tem lugar o pódio do campeonato Start.

O domingo, Vale S. Martinho, Cruz, S. Cosme e Sezures são palco das PEC´s 7/9, às 10h55 e 12h41; as estradas de Outiz, Vilarinho e Ribeirão recebem as classificativas 8/10, às 11h35 e 13h20. Para encerramento da prova, às 15h30, serão entregues os troféus da prova Extra, nos Paços do Concelho.

Os moradores das localidades por onde passa o rali terão as ruas encerradas 1h30 antes dos horários atrás referidos.