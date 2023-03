Rali de Famalicão vai para estrada a 15 de abril

A edição do Rali de Famalicão, uma organização do Team Baia, vai para a estrada no dia 15 de abril, com as verificações técnicas e documentais a decorrerem no dia anterior.

A cerimónia de partida do rali está marcada para as 12h50, seguindo-se as pec´s, cuja primeira é Fradelos, Vilarinho e Outiz, às 14h15, que volta a ser feita às 17 horas; segue-se Louro, Mouquim, Lemenhe, Jesufrei, Nine e Arnoso Santa Eulália (14h50 e 17h35); a pec de Esmeriz, uma especial noturna, é às 20h30 e 20h45. Nesta zona haverá animação a partir das 18h30.

Os troféus serão entregues nos Paços do Concelho, a partir das 23 horas.

Os horários e itinerários podem ser consultados em https://portal.fpak.pt/pub/doc/1731/220961