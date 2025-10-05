Ranking coloca Famalicão no topo da competitividade regional

Vila Nova de Famalicão volta a destacar-se como um dos concelhos mais dinâmicos do Minho no Ranking de Competitividade Municipal 2025, elaborado pelo Instituto Mais Liberdade. O município ocupa a 33.ª posição a nível nacional, figurando entre os mais competitivos da região, apenas atrás de Braga (12.º) e à frente de Esposende, Viana do Castelo, Guimarães e Barcelos.

O estudo avaliou 186 municípios com mais de dez mil habitantes, tendo em conta indicadores como governação local, economia, educação, inovação, serviços públicos e qualidade de vida. Famalicão mostra particular solidez em áreas como Proteção e Justiça, onde surge em 12.º lugar nacional, e Educação, com uma classificação igualmente positiva (46.º lugar).

Braga, o município melhor classificado do Minho, lidera na região sobretudo graças ao desempenho no Capital Humano (7.º lugar).