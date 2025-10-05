Concelho

Ranking coloca Famalicão no topo da competitividade regional

Vila Nova de Famalicão volta a destacar-se como um dos concelhos mais dinâmicos do Minho no Ranking de Competitividade Municipal 2025, elaborado pelo Instituto Mais Liberdade. O município ocupa a 33.ª posição a nível nacional, figurando entre os mais competitivos da região, apenas atrás de Braga (12.º) e à frente de Esposende, Viana do Castelo, Guimarães e Barcelos.

O estudo avaliou 186 municípios com mais de dez mil habitantes, tendo em conta indicadores como governação local, economia, educação, inovação, serviços públicos e qualidade de vida. Famalicão mostra particular solidez em áreas como Proteção e Justiça, onde surge em 12.º lugar nacional, e Educação, com uma classificação igualmente positiva (46.º lugar).

Braga, o município melhor classificado do Minho, lidera na região sobretudo graças ao desempenho no Capital Humano (7.º lugar).

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em cozinha de apartamento

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram, na tarde deste domingo, acionados para uma situação de incêndio, numa cozinha de um edifício localizado na Rua Ana Plácido, em Vila Nova de Famalicão.

O alerta foi dado às 12h15 e, chegados ao local, os soldados da paz verificaram que a situação já estava ultrapassada, tendo apenas que proceder aos trabalhos de ventilação do espaço.

Não há registo de feridos.

Famalicão: FAC começa campeonato com vitória

Ao final da tarde deste sábado, a equipa sénior do FAC venceu, 2-0, em casa do Infante de Sagres. Tratou-se da primeira jornada do nacional da segunda divisão de hóquei em patins, competição que tem o Famalicense como um dos candidatos à subida.

A estreia em casa é no próximo sábado, na receção à equipa B da UD Oliveirense.

Foto Facebook do FAC

Famalicão: 28 animais encontraram uma nova família este sábado

O Dia Mundial do Animal foi celebrado este sábado, em Famalicão, com um balanço muito positivo: 28 animais encontraram uma nova família. O Centro de Recolha do concelho esteve aberto durante todo o dia, recebendo dezenas de visitantes que quiseram conhecer e adotar os patudos à espera de um novo lar.

A iniciativa foi marcada por momentos de grande emoção e contou com o apoio essencial dos voluntários, cuja dedicação diária torna possível mudar o destino de tantos animais.

Famalicão: Aparatosa colisão entre veículos na N204/5 em Landim

A tarde deste sábado fica marcada por uma aparatosa colisão entre viaturas, na freguesia de Landim, em Famalicão.

O sinistro aconteceu cerca das 14h00, na estrada nacional 204/5, sendo que para o socorro foram acionados os Bombeiros Voluntários de Famalicão.

Há registo de, pelo menos, um ferido ligeiro.

Famalicão: Riba d´Ave dá boa réplica a candidato ao título nacional

Na noite desta sexta-feira, no jogo de apresentação aos associados, o Riba d´Ave/CSJ Group perdeu, 3-5, com a UD Oliveirense, uma das principais formações nacionais.

Após seis semanas de preparação, a equipa ribadavense teve um bom desempenho e esteve na frente do marcador, com golos de Gonçalo Machado e Nanu Castro, mas o intervalo chegou com o empate a dois golos. Na segunda parte, a equipa convidada passou para a frente do marcador, mas Gustavo Pato voltou a empatar o jogo. Foi já na fase final que a Oliveirense cavou a diferença, fixando o marcador em 3-5.

O campeonato nacional da 1.ª divisão começa a 12 de outubro, e o Riba d´Ave, treinado por Jorge Ferreira, recebe o CH Carvalhos.

Foto reprodução Facebook Riba d´Ave HC.

Famalicão: Francisco Silva na seleção nacional sénior

O nadador do Grupo Desportivo de Natação está convocado para a seleção nacional sénior que, nos dias 27 e 28 deste mês, fará um estágio no Centro de Alto Rendimento, em Rio Maior.

O clube manifesta o seu orgulho por esta chamada, considerando que “é o reconhecimento do seu talento, dedicação e do trabalho diário desenvolvido”.

Francisco estará entre a elite nacional num estágio de alto rendimento da Federação Portuguesa de Natação.