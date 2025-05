Ranking: Famalicão tem a empresa mais feliz para se trabalhar em Portugal

A AMCO Intermediários de Crédito, sediada em Vila Nova de Famalicão, foi distinguida com o 1.º lugar no ranking nacional Happiness Works 2025, sendo considerada a pequena empresa com a cultura mais feliz do país.

Este prémio, atribuído no dia 29 de maio, resulta da avaliação de três indicadores fundamentais: a felicidade organizacional, a satisfação dos colaboradores com a empresa e com as funções que desempenham.

Com uma taxa de retenção de talento superior a 90%, a AMCO destaca-se por promover uma cultura de proximidade, bem-estar e equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A empresa investe também em projetos sociais e em iniciativas que reforçam a ligação à comunidade.