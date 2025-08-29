Recebeu chamadas da Roménia, Polónia ou Bulgária? Não atenda, alerta a GNR

A GNR deixou um aviso esta sexta-feira: não deve atender nem devolver chamadas de números internacionais desconhecidos, sobretudo da Roménia, Polónia ou Bulgária.

Segundo a Guarda, estas chamadas podem esconder diferentes esquemas. Em alguns casos, são burlas que levam a devolver a chamada para números com custos muito elevados. Noutras situações, tratam-se de chamadas de ‘spam’, que servem apenas para confirmar que o número está ativo, o que aumenta o risco de voltar a receber contactos maliciosos. Há ainda o chamado ‘vishing’, em que os burlões fingem ser de entidades credíveis para roubar dados pessoais.

A GNR recomenda: não atender nem devolver chamadas suspeitas, bloquear o número, denunciar à operadora e apagar SMS ou emails estranhos sem abrir links. Sublinha também que nunca se devem partilhar dados pessoais ou palavras-passe por telefone.