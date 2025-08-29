Sociedade

Recebeu chamadas da Roménia, Polónia ou Bulgária? Não atenda, alerta a GNR

A GNR deixou um aviso esta sexta-feira: não deve atender nem devolver chamadas de números internacionais desconhecidos, sobretudo da Roménia, Polónia ou Bulgária.

Segundo a Guarda, estas chamadas podem esconder diferentes esquemas. Em alguns casos, são burlas que levam a devolver a chamada para números com custos muito elevados. Noutras situações, tratam-se de chamadas de ‘spam’, que servem apenas para confirmar que o número está ativo, o que aumenta o risco de voltar a receber contactos maliciosos. Há ainda o chamado ‘vishing’, em que os burlões fingem ser de entidades credíveis para roubar dados pessoais.

A GNR recomenda: não atender nem devolver chamadas suspeitas, bloquear o número, denunciar à operadora e apagar SMS ou emails estranhos sem abrir links. Sublinha também que nunca se devem partilhar dados pessoais ou palavras-passe por telefone.

Deixe um comentário

Ministro das Infraestruturas admite: Famalicão pode vir a ter metrobus

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, apontou Famalicão como uma das cidades que poderá beneficiar de um futuro sistema de metrobus, à semelhança do que já acontece em Coimbra.

A ideia é criar uma rede de autocarros elétricos articulados, em via dedicada, que ligue Famalicão a Braga, Barcelos e Guimarães, reforçando a mobilidade no Minho e a ligação à futura linha ferroviária Porto-Vigo.

O governante sublinhou que Coimbra “está a liderar a tendência de mobilidade para as próximas décadas” e que este modelo pode ser replicado noutras regiões, com impacto direto na qualidade de vida das populações.

Famalicão: Motociclista fica em estado grave depois de colisão com carro (Landim)

Um motociclista, com cerca de 50 anos, ficou com ferimentos graves, na sequência da colisão da mota onde seguia com um veículo ligeiro, em Landim, Famalicão.

O acidente deu-se pouco depois das 16h00, na N204/5, junto à Rua das Searas.

Para o socorro foram acionados os B.V.Famalicão e a VMER local.

A vítima, em estado grave, foi para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Feira de Artesanato e Gastronomia abre hoje às 18h00

Abre portas esta sexta-feira a 40ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia de Famalicão.

O certame, a funcionar na Praça Mouzinho de Albuquerque, no centro da cidade, tem abertura agendada para as 18h00

Para além do artesanato e gastronomia, as noites ficam marcadas pela animação musical. Neste primeiro dia sobe ao palco Liliana Oliveira com Coração Minhoto. O concerto está marcado para as 22h30.

A entrada é livre.

Água contaminada afasta banhistas de seis praias da Póvoa de Varzim

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) recomendou esta quinta-feira que não se tomem banhos em seis praias da zona norte da Póvoa de Varzim.

O alerta foi dado por causa de bactérias encontradas na água, com níveis acima do permitido. As praias afetadas são as do Verde, Beijinhos, Lada I e II, Hotel e Lagoa I e II.

Segundo a Polícia Marítima local, os resultados vieram das análises de rotina feitas pela APA. A zona abrangida vai desde as piscinas da Varzim Lazer até um pouco a norte do Hotel Vermar.

Famalicão: Homem é atropelado na N206 e fica em estado grave

Um homem, com cerca de 50 anos, ficou em estado grave depois de ser colhido por um automóvel, na estrada nacional 206, em Vale São Cosme, Famalicão.

A situação aconteceu cerca das 19h35, sendo que para o local foram acionados os BVFamalicenses e a VMER de Famalicão.

A vítima foi encaminhada para o Hospital de Famalicão.