O recinto do Presépio ao Vivo de Priscos, em Braga, recebe este fim de semana uma iniciativa solidária para angariar fundos para a reconstrução da Igreja Paroquial de Priscos.

Este sábado e domingo o espaço abre portas para dois dias de música, convívio e solidariedade. A programação começa este sábado, entre as 19h00 e a meia-noite, com os Remember Hits, numa viagem pelos grandes êxitos dos anos 80, 90 e 2000.

Este domingo, das 17h00 às 23h00, há Sunset Session, com música eletrónica e ambiente de final de tarde.

O recinto terá ainda uma zona de restauração, com petiscos e bebidas. As receitas do evento revertem integralmente para o fundo de obras da Igreja Paroquial de Priscos.

A organização convida a população de Braga e da região a participar e a contribuir para a recuperação de um espaço com forte importância para a comunidade local.