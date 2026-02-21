Recolha de lixo em todo o concelho de Famalicão passa para a noite

A partir de 16 de março de 2026, a recolha de lixo porta a porta no concelho de Vila Nova de Famalicão passará a ser feita apenas durante a noite.

Os moradores deverão colocar os resíduos à porta entre as 19h00 e as 21h00, mantendo-se os dias de recolha habituais em cada freguesia. A principal mudança prende-se apenas com o horário, que deixa de ser diurno.

A Câmara Municipal anunciou ainda que será entregue brevemente um folheto informativo nas caixas de correio, com todos os detalhes sobre o novo serviço.