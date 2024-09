Recorde de visitantes na Feira de Artesanato de Famalicão: Até este sábado 120 mil pessoas passaram pelo certame

A Feira de Artesanato e Gastronomia de Vila Nova de Famalicão, que termina este domingo, alcançou um novo recorde de visitantes. Até ao final do dia de sábado, mais de 120 mil pessoas já tinham passado pelo evento, de acordo com dados provisórios divulgados pelo vereador Pedro Oliveira.

Esta edição contou com várias novidades, incluindo um aumento no número de artesãos, uma programação mais diversificada e uma maior área para os concertos. As mudanças revelaram-se bem-sucedidas, contribuindo para o aumento de visitantes e garantindo um novo máximo de participação na história do certame, que se realiza na Praça Mouzinho de Albuquerque.