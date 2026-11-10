A circulação de autocarros da Rede Expressos vai estar suspensa em todo o país durante esta quarta-feira, 11 de novembro. A interrupção começa às 10:00 e prolonga-se até às 23:59, na sequência do agravamento das condições meteorológicas.

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Em comunicado, a transportadora explica que a medida pretende evitar riscos na estrada e proteger passageiros e profissionais, perante a previsão de fenómenos meteorológicos adversos.

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Quem tiver bilhete para uma das viagens canceladas não precisa de fazer qualquer pedido para receber o dinheiro de volta. O reembolso será efetuado automaticamente.

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A decisão surge num dia em que oito distritos do continente estão sob aviso vermelho devido ao vento forte. Segundo o IPMA, as rajadas podem chegar aos 120 km/h e atingir os 140 km/h nas zonas mais expostas.