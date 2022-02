Minho: Jovem de 15 anos em coma depois de atingida com paralelo atirado por colega de escola

Uma jovem de 15 anos está desde segunda-feira em coma, no Hospital de S.João, no Porto, depois de ter sido atingida com um paralelo, lançado por uma colega de escola.

A situação aconteceu em Arcos de Valdevez, “numa zona verde junto às instalações da Santa Casa da Misericórdia local” avança o JN.

Ainda de acordo com a mesma publicação, a jovem estará em estado vegetativo.