Na sequência do acolhimento por parte do Município de Famalicão de refugiados da Ucrânia, o Famalicense Atlético Clube abre as suas instalações para acolher crianças e jovens ucranianos que queiram praticar desporto: Andebol, Badminton, Basquetebol, Hóquei, Kempo, Patinagem e Voleibol.

Já chegaram a Famalicão mais de 30 ucranianos, na sua maioria mulheres, crianças e jovens. Estão integrados em contexto familiar, embora o Município tenha um conjunto de apoios sociais que podem usufruir de for necessário.