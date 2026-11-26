Entre janeiro e outubro, 271 empresas do setor têxtil e da moda fecharam em Portugal. Os números foram divulgados hoje pela Informa D&B, empresa especializada em informação sobre o tecido empresarial.

O valor fica um pouco abaixo do registado no mesmo período de 2025, com menos 18 encerramentos. Ainda assim, não há razões para grande alívio: o setor vem de dois anos seguidos de subida no número de empresas extintas. Além disso, a Informa D&B admite que o total ainda pode aumentar, porque muitos encerramentos só são publicados oficialmente algum tempo depois de acontecerem.

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Dentro do setor, o calçado é a área que mais preocupa. Até outubro, fecharam 108 empresas de fabrico de sapatos, mais 38 do que no ano passado. A subida é de 54% e soma-se ao aumento de 33% já verificado em 2025.

O problema não está apenas nas empresas que fecham, mas também nas poucas que abrem. O setor tem dificuldade em renovar-se, e há zonas do país onde isso se nota mais.

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É o caso de Barcelos e Guimarães, que o estudo aponta, juntamente com Felgueiras, como os concelhos mais afetados. A Informa D&B não revela, no entanto, quantas empresas fecharam em cada um deles.