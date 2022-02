Região Centro: GNR apanha mulher a conduzir alcoolizada com uma taxa de 4,12 g/l

Agressões no Hospital: Câmara convoca reunião urgente do Conselho Municipal de Segurança

A Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão convocou, com urgência, a realização de uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Segurança, depois dos atos de violência registados na madrugada desta terça-feira, na unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Com a realização desta reunião, o presidente do Município de Famalicão pretende fazer uma avaliação, junto das forças de segurança do concelho, das diligências necessárias para que se evitem episódios semelhantes no futuro.

Caso se venha a verificar um problema de escassez de meios necessários para acudir a este tipo de situações, o autarca pondera fazer uma interpelação junto do Ministério da Administração Interna alertando para o estado das forças de segurança no concelho e exigindo mais meios.