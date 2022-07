Região em alerta: Famalicão hoje chega aos 39 graus!

O segundo dia do Dona Maria Famalicão Beer Fest, na Praça da Cidadania, à entrada do Parque da Devesa, está prestes a começar. O evento, que associa as mais reputadas cervejas artesanais à melhor Street Food, condimentadas com muita animação, abre às 18 horas e encerra às 01h00.

A festa abriu esta quinta-feira, tendo, desde logo, registado uma elevada afluência de pessoas. Um dos visitantes foi o presidente da Câmara Municipal. Mário Passos teve a oportunidade de «confirmar a qualidade do evento» que, do seu ponto de vista, «projeta a cidade e o território famalicense».

A Festa da Cerveja é uma organização do Círculo de Cultura Famalicense (Cidade Hoje Rádio/Jornal/Televisão), com o apoio da Câmara Municipal, da Associação Comercial e Industrial, do Intermarchê, do Grupo Classe (responsável pela animação) entre outros parceiros e clientes que se juntam a este evento único na cidade de Famalicão.

O Dona Maria Famalicão Beer Fest continua sábado – das 12 à 01 horas – e domingo, das 12 às 20 horas.