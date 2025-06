Região: Segunda-feira é o dia mais quente da semana com temperaturas a chegaram aos 39 graus

Luís Fernandes, 22 anos, conquistou o primeiro lugar, escalão sénior, 1.º Troféu Nacional de Concertinas, em Forjães, Esposende, numa iniciativa do concertinista Luís Pinheiro, do Grupo Sons do Minho. A prova realizou-se no dia 15 de junho, com vários concorrentes, em infantis, juvenis, juniores e seniores. Luís Fernandes, de Cavalões, distinguiu-se com a sua performance.

O vencedor nutre uma paixão pela concertina desde muito novo e aos 13 anos começou a ter aulas com o professor Filipe Teixeira. Atualmente faz parte do Rancho Folclórico da Associação Cultural de Gondifelos, onde mostra o seu conhecimento e espalha alegria em palco. Já tocou em diversos locais do país, incluindo na televisão, e já se apresentou no estrangeiro. Porém, nunca tinha tido a oportunidade de mostrar o seu potencial numa competição, o que veio a acontecer, agora, pela primeira vez.