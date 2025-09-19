Concelho, Última Hora

Registado sismo de baixa intensidade em Famalicão com epicentro na freguesia de Vermoim

O IPMA registou, na madrugada desta sexta-feira, um sismo de baixa intensidade em território famalicense.

Segundo as informações disponíveis, o abalo aconteceu às 03h36, foi de 1.6 na escala de richter e teve epicentro localizado na freguesia de Vermoim, a um quilómetro de profundidade.

Pela fraca intensidade é expectável que o sismo não tenha sido sentido pela população.

Famalicão: Colisão entre três carros na N206 (Brufe) faz um ferido

Um choque em cadeia, a envolver três viaturas, marcou o início de dia na N206, em Brufe, Vila Nova de Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 07h30, na Avenida D. Afonso III, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicenses.

Há a registar um ferido, ligeiros, que foi encaminhado para o hospital de Famalicão.

Famalicão: Rui Jorge Araújo anuncia as suas propostas para S. Cosme, Telhado e Portela

O candidato do Chega à União de Freguesias de Vale S. Cosme, Telhado e Portela promete «colocar as pessoas em primeiro lugar e fazer das freguesias um espaço mais organizado, justo e com futuro».

Rui Jorge Araújo avança convicto que com «uma boa gestão, transparência e proximidade, é possível transformar esta união de freguesias num território mais justo, limpo, participativo e com oportunidades para todos».

O seu plano de ação assenta na transparência nas contas e nas decisões; apoio às famílias e aos mais vulneráveis; valorização do comércio local; cuidado com o espaço público; aposta na juventude, na cultura e no ambiente.

Licenciado em Gestão, o candidato compromete-se, caso seja eleito, liderar uma Junta de Freguesia «mais eficiente, que sabe onde investe cada euro, que ouve antes de decidir e que atua com proximidade».

Famalicão: Isabel Fernandes avança com candidatura para «marcar a diferença»

Isabel Fernandes, candidata da Coligação Mais Ação, Mais Famalicão (PSD-CDS/PP) à união de freguesias de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei, apresenta uma mensagem de renovação e compromisso para estas comunidades.

Empresária no setor têxtil e formadora na mesma área, Isabel Fernandes, 54 anos, assumiu funções de tesoureira na Junta de Freguesia de Mouquim (2009-2013) e vogal da Assembleia da União de Freguesias entre 2013 e 2025.

Na sua apresentação, a 14 de setembro, a candidata afirmou que quer «marcar a diferença». Perante os apoiantes, promete «mais futuro» para esta união de freguesias. «Estou aqui hoje porque acredito nesta terra, acredito nas nossas freguesias e acredito nas nossas pessoas. É por gostar profundamente da nossa comunidade que aceitei este desafio», confessou.

A candidata garantiu que, caso vença, será uma presidente «próxima, justa e disponível» para a comunidade. Sobre quem a acompanha, diz ser «uma equipa competente e dedicada com o objetivo de alcançar os objetivos».

Entre os apoiantes estavam o atual presidente de Junta, Carlos Alberto Fernandes e Mário Passos, candidato o à Câmara pela coligação Mais Ação, Mais Famalicão. Mário Passos reconheceu e agradeceu o trabalho do autarca, destacando a sua «dedicação tremenda» à comunidade. Acerca de Isabel Fernandes, assegurou que «é a pessoa certa para dar continuidade ao trabalho feito e para levar Lemenhe, Mouquim e Jesufrei ainda mais longe». Sublinhou ainda os investimentos realizados na União de Freguesias durante o mandato, num total de 2,2 milhões de euros, e apelou à união em torno da coligação “Mais Ação. Mais Famalicão”.

Município vai instalar 45 equipamentos coletivos de deposição de resíduos no concelho

O Município de Famalicão vai instalar equipamentos coletivos de deposição de resíduos nas áreas habitacionais e de comércio do concelho que não dispõem da designada “casa do lixo”.

No total serão instalados 45 equipamentos em todo o concelho. O primeiro será colocado esta sexta-feira, pelas 17h00, na rua Luís Barroso, no centro da cidade, com a presença do autarca famalicense, Mário Passos, e do vereador do Ambiente, Hélder Pereira.

Desta forma, a autarquia pretende evitar aglomerados de resíduos na rua, situação que tem vindo a repetir-se com frequência.

Famalicão volta a ser o município do país com mais Eco-Escolas

Pelo segundo ano consecutivo, Famalicão volta a ser distinguido como o Município com mais Eco-Escolas do país, com oitenta instituições educativas galardoadas.

A distinção chega através da ABAAE – Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação, que se dedica à gestão e reconhecimento de boas práticas ambientais e abrange não só as escolas públicas do concelho, mas também várias IPSS, escolas profissionais, estabelecimentos de ensino privado e uma instituição de ensino superior.

Todos os agrupamentos de escolas de Famalicão conquistaram ainda o galardão Eco-Agrupamento, que valoriza o trabalho desenvolvido no território a nível ambiental, sustentabilidade e cidadania ativa.

A sessão de entrega do galardão às escolas está agendada para o dia 23 de outubro, no evento nacional “Dia das Bandeiras Verdes – Galardão Eco-Escolas”, que terá lugar no Pavilhão Multiusos de Paredes.

Recorde-se que o Eco-Escolas é um Programa de Educação para o Desenvolvimento Sustentável que tem como objetivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade.

Famalicão: PAN propõe medidas para um concelho inclusivo

«Queremos um concelho verdadeiramente inclusivo, e que trabalhe nessa inclusão de forma diária», defende a candidata do PAN à Câmara Municipal, Sandra Pimenta.

Neste sentido, e dentro das linhas programáticas do partido, em que a inclusão das pessoas com deficiência é uma prioridade, o PAN apela à responsabilidade social das empresas. E, para incentivar essa prática, propõe a criação de uma plataforma digital que permita colocar em contacto as empresas e as associações do concelho.

No programa do PAN, está também a eliminação de barreiras arquitetónicas ou de comunicação, e proporcionar oportunidades iguais para todos. «É essencial que a sociedade abandone estereótipos e perceba que as pessoas com deficiências têm igual potencial», afirma a porta-voz do PAN.

Esta observação foi feita depois de uma visita da candidata à APPACDM – Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental.

Neste encontro, o partido recolheu informações sobre as principais dificuldades e preocupações desta Associação, assim como projetos que envolvem os utentes em atividades diárias e lhes permitem desenvolver competências.

Como medidas para a inclusão, o PAN propõe também a criação de um Observatório Municipal para os Direitos Humanos, para recolha de informações que permitam a tomada de decisões, que protejam as pessoas mais vulneráveis. Quer uma bolsa de intérpretes de língua gestual para os serviços públicos; espaços culturais inclusivos; criar um banco municipal de produtos de apoio, por empréstimo; garantir apoios financeiros à adaptação dos imóveis para uma melhor acessibilidade; entre outras propostas.