Uma mulher, com cerca de 60 anos, ficou ferida na sequência de um despiste automóvel, na N206, em Joane.

O sinistro aconteceu cerca das 06h40, na Avenida da Riopele.

A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários Famalicenses que asseguraram o transporte para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave com ferimentos considerados ligeiros.

A GNR tomou conta da ocorrência.