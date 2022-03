A Incognituna – Tuna Masculina da Escola Superior do Vale do Ave organiza, esta quarta-feira, um evento solidário, intitulado Tun’Ajuda. A entrada é um brinquedo ou um bem alimentar.

O espetáculo irá ocorrer no auditório da Escola Superior de Saúde do Vale do Ave – Cespu, pelas 21 horas.

Os bens angariados irão ser doados à Mundos de Vida, instituição de Lousado.

A Tuna Masculina da Escola Superior do Vale do Ave apela à solidariedade de todos, para quem mais precisa.