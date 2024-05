Religião: Mais de 100 peregrinos iniciam hoje caminhada de Famalicão a Fátima

José Pedroso inicia a época do Campeonato do Minho de BTT Downhill no pódio de prova em Armil (Fafe)

Realizou-se no último fim de semana o 19.º BTT DH Armil, primeira prova da época do Campeonato do Minho de BTT Downhill – CISION, organizada pela Associação de Ciclismo do Minho, em Fafe.

Em destaque esteve o atleta famalicense José Pedroso, da equipa Bike House DH Team/Guimarães, a correr na categoria sub-17 e que terminou no 3º lugar.

Com o apoio da Câmara Municipal local, a pista do Monte de São Salvador, recebeu cerca de uma centena de atletas nacionais e espanhóis, que foram fortemente apoiados pelos muitos adeptos que se deslocaram à mítica pista, que em 2018 recebeu o Campeonato do Mundo de DHI Universitário.