Relógios adiantam uma hora no próximo fim de semana

Com a chegada da primavera, regressa também o horário de verão. Na madrugada de domingo, dia 29 de março, os relógios vão adiantar uma hora.

Em Portugal continental e na Madeira, às 01h00 passam para as 02h00. Nos Açores, a mudança faz-se à meia-noite, passando para a 01h00.

Apesar de se perder uma hora de sono, os dias tornam-se mais longos, com mais luz ao final da tarde. O horário de inverno volta a 25 de outubro de 2026.

Na União Europeia, continua por decidir o fim da mudança da hora. A proposta, apresentada em 2018, permanece sem acordo entre os Estados-membros, apesar do voto favorável do Parlamento Europeu em 2019