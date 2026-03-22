Sociedade

Relógios adiantam uma hora no próximo fim de semana

Com a chegada da primavera, regressa também o horário de verão. Na madrugada de domingo, dia 29 de março, os relógios vão adiantar uma hora.

Em Portugal continental e na Madeira, às 01h00 passam para as 02h00. Nos Açores, a mudança faz-se à meia-noite, passando para a 01h00.

Apesar de se perder uma hora de sono, os dias tornam-se mais longos, com mais luz ao final da tarde. O horário de inverno volta a 25 de outubro de 2026.

Na União Europeia, continua por decidir o fim da mudança da hora. A proposta, apresentada em 2018, permanece sem acordo entre os Estados-membros, apesar do voto favorável do Parlamento Europeu em 2019

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GNR avisa: Atenção aos furtos de combustível nas viaturas

O aumento do preço dos combustíveis pode levar ao crescimento de furtos de gasolina ou gasóleo diretamente dos depósitos das viaturas. O alerta é da Guarda Nacional Republicana (GNR), que chama a atenção para este tipo de crime no atual contexto económico.

Para reduzir o risco, a GNR aconselha alguns cuidados simples:

  • Estacionar o carro em locais iluminados e com movimento
  • Ter atenção especial às carrinhas de trabalho, que têm depósitos maiores
  • Estar atento a movimentos suspeitos junto às viaturas e registar matrículas ou características de veículos suspeitos

Sempre que possível, as autoridades recomendam também guardar o carro numa garagem, evitando deixá-lo na via pública, onde fica mais exposto a este tipo de furtos.

Governo vai pagar até 360€ por hectare de fogo controlado

O Governo vai lançar um novo apoio financeiro para incentivar a utilização de fogo controlado na prevenção de incêndios florestais. A informação foi avançada pelo secretário de Estado das Florestas, Rui Ladeira, em declarações à agência Lusa.

A medida prevê o pagamento entre 300 e 360 euros por cada hectare tratado através de queimas prescritas, desde que a intervenção cumpra todas as regras de segurança e seja realizada com acompanhamento de técnicos especializados.

Segundo o governante, trata-se de um incentivo que até agora não existia e que pretende ajudar a suportar os custos destas ações. O apoio poderá beneficiar juntas de freguesia, câmaras municipais, corporações de bombeiros, comunidades intermunicipais e organizações de produtores florestais.

O objetivo passa por reduzir o risco de incêndios, diminuir a carga de combustível nas florestas e contribuir para a renovação de pastagens.

Desde 2018, a média anual de área intervencionada com fogo controlado tem sido de cerca de 2.491 hectares. Para este ano, o Governo quer aumentar essa meta e tentar alcançar os cinco mil hectares tratados por técnicos especializados.

Macominho faz oferta de equipamento ao IPO

A empresa Macominho juntou-se ao desafio lançado pelo Batman famalicense e ofereceu ao IPO um carrinho de enfermagem de última geração, completo com compartimentos para medicamentos e todos os extras necessários.

A oferta aconteceu esta semana, nas instalações do Instituto Português de Oncologia do Porto.

Para o futuro, a MACOMINHO prevê também contribuir para a aquisição de outros equipamentos essenciais à pediatria infantil daquela unidade.

Famalicão: Bombeiros combatem incêndio em serração

Várias corporações de bombeiros foram acionadas, cerca das 11h15, para um incêndio de grandes dimensões, numa serração, na freguesia de Nine.

Estima-se que parte da indústria, localizada na rua do Casal de Era, tenha ficado totalmente tomada pelas chamas.

 

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Não há informações da existência de feridos, apenas danos materiais.

 

Guarda-sol “sai de férias” sem autorização na Mocidade Alegre de Landim

A associação Mocidade Alegre Landim denunciou, com algum humor, nas redes sociais, o desaparecimento de um guarda-sol das suas instalações.

Segundo a publicação partilhada nas redes sociais, o objeto foi visto pela última vez a ser levado por duas pessoas, numa situação registada pelas câmaras de videovigilância do espaço. A direção afirma que existem imagens claras da ocorrência e que os autores já foram identificados.

Apesar do tom descontraído, a associação apela à devolução do guarda-sol, admitindo que possa ter sido apenas um “empréstimo” momentâneo. Ainda assim, deixa o aviso de que, caso não seja devolvido, o caso poderá seguir para as autoridades.

“Para já estamos com humor, mas já de seguida será com rigor nas autoridades”, refere a direção da associação.