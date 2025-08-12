Concelho, Desporto, FC Famalicão

Relvado do Tondela não tem condições e jogo com o Famalicão passa para Rio Maior

O FC Famalicão vai defrontar o CD Tondela no Estádio Municipal de Rio Maior, na 2.ª jornada da Liga Portugal Betclic 2025/26.

A mudança deve-se à falta de condições no relvado do Estádio João Cardoso, em Tondela, refere a Agência Lusa que avançou com a informação.

A partida está marcada para este sábado, às 15h30.

Famalicão: Idoso de 75 anos atropelado na passadeira ( Louro )

Um homem de 75 anos sofreu ferimentos ligeiros depois de ter sido colhido por um automóvel, na freguesia do Louro, em Famalicão.

O acidente aconteceu cerca das 13h30, na Rua Padre Domingos Joaquim Pereira, sendo que para o local foram acionados os B.V.Famalicão.

A vítima foi transportada para o hospital de Famalicão.

Mário Passos escolhe Gonçalo Peixoto para representar a juventude

O estilista famalicense Gonçalo Peixoto aceitou ser Mandatário da Juventude na recandidatura de Mário Passos à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pela coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” (PSD/CDS-PP).

Reconhecido no mundo da moda pela criatividade e projeção internacional, o designer de 28 anos afirma ter “um enorme orgulho em ser famalicense e na capacidade que a nossa cidade tem de se reinventar e crescer”. Explica que aceitou o convite por acreditar “em projetos que valorizam as pessoas e criam oportunidades para todos, especialmente para os mais jovens”.

Para Mário Passos, a escolha de Gonçalo Peixoto “é o exemplo vivo de uma juventude criativa, determinada e com ambição de ir mais longe”. O autarca sublinha que é “um orgulho ter ao meu lado alguém que elevou o nome de Famalicão pelo mundo” e garante que a prioridade continuará a ser “criar condições para que os jovens encontrem aqui, na nossa cidade, oportunidades para crescer, inovar e liderar o futuro”.

Licenciado pela Escola Superior de Artes e Design, Gonçalo Peixoto apresentou a sua primeira coleção em 2017, na London Fashion Week, e desde então tem marcado presença na ModaLisboa e na Milan Fashion Week. As suas criações já conquistaram destaque em revistas e lojas conceituadas, assim como junto de várias personalidades do mundo artístico.

Famalicão: Empresa de portas e janelas fecha e avança para o despedimento coletivo dos trabalhadores

A empresa Plano Extrovertido, encerrou a unidade de produção localizada na freguesia de Oliveira Santa Maria, em Vila Nova de Famalicão. A decisão implica o despedimento coletivo dos cerca de 10 trabalhadores que ali desempenhavam funções.

Com sede em Braga, a Plano Extrovertido é especializada na produção de portas e janelas, e o encerramento deverá estar justificado com dificuldades de ordem económica e de mercado.

A situação foi já comunicada às entidades competentes e enquadra-se no regime legal de despedimento coletivo.

Famalicão: Câmara esclarece perturbação na rede de água em Joane

A Iniciativa Liberal de Vila Nova de Famalicão denunciou esta segunda-feira, 11 de agosto, uma alegada falha no abastecimento de água nas ruas de Laborins e Mato da Senra, em Joane. O partido apontava como possível causa a utilização de uma boca-de-incêndio para encher uma cisterna destinada à rega da futura pista de atletismo, questionando a Câmara Municipal sobre a eventual participação de funcionários e equipamentos municipais e sobre a falta de aviso prévio à população.

Em resposta à Cidade Hoje, a Câmara Municipal esclareceu que se registou uma perturbação no serviço, que terá resultado numa redução momentânea do caudal. A situação foi detetada de imediato e prontamente resolvida pelos serviços, informa o município.

Famalicão: Jogo de apresentação do Joane é quinta-feira

Esta quinta-feira, às 20 horas, o GD Joane realiza o jogo de apresentação aos sócios e adeptos, tendo como convidado o vizinho Pevidém.

Esta partida entre equipas que vão disputar a pró nacional da AF de Braga joga-se no Estádio de Barreiros. Os sócios com as quotas em dia têm acesso gratuito.

Esta será a oportunidade para conhecer as caras novas do Joane, formação que contratou vários jogadores para fazer face a um campeonato que se espera muito competitivo e onde estão, por exemplo, quatro formações que, na época passada, competiram no Campeonato de Portugal. Joane e Pevidém são duas dessas equipas.

Famalicão: IL questiona Câmara sobre falha de água em Joane

A Iniciativa Liberal de Famalicão pediu esclarecimentos à Câmara Municipal sobre uma falha no abastecimento de água, registada esta segunda-feira, 11 de agosto, nas ruas de Laborins e Mato da Senra, em Joane.

Segundo relato de moradores, e de acordo com comunicado enviado pelo partido, a quebra no serviço poderá estar ligada à utilização de uma boca-de-incêndio para encher uma cisterna, alegadamente com o objetivo de regar a futura pista de atletismo.

O partido quer saber se a situação está relacionada com esse carregamento, se houve intervenção de funcionários e equipamentos municipais, e se os habitantes foram avisados previamente. A Iniciativa Liberal considera “criminoso” cortar o abastecimento de água para fins não essenciais, especialmente em contexto de alerta.