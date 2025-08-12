Relvado do Tondela não tem condições e jogo com o Famalicão passa para Rio Maior

O estilista famalicense Gonçalo Peixoto aceitou ser Mandatário da Juventude na recandidatura de Mário Passos à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, pela coligação “Mais Ação. Mais Famalicão” (PSD/CDS-PP).

Reconhecido no mundo da moda pela criatividade e projeção internacional, o designer de 28 anos afirma ter “um enorme orgulho em ser famalicense e na capacidade que a nossa cidade tem de se reinventar e crescer”. Explica que aceitou o convite por acreditar “em projetos que valorizam as pessoas e criam oportunidades para todos, especialmente para os mais jovens”.

Para Mário Passos, a escolha de Gonçalo Peixoto “é o exemplo vivo de uma juventude criativa, determinada e com ambição de ir mais longe”. O autarca sublinha que é “um orgulho ter ao meu lado alguém que elevou o nome de Famalicão pelo mundo” e garante que a prioridade continuará a ser “criar condições para que os jovens encontrem aqui, na nossa cidade, oportunidades para crescer, inovar e liderar o futuro”.

Licenciado pela Escola Superior de Artes e Design, Gonçalo Peixoto apresentou a sua primeira coleção em 2017, na London Fashion Week, e desde então tem marcado presença na ModaLisboa e na Milan Fashion Week. As suas criações já conquistaram destaque em revistas e lojas conceituadas, assim como junto de várias personalidades do mundo artístico.