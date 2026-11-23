Saiu uma nova portaria com os valores máximos das rendas acessíveis. Em Vila Nova de Famalicão, o limite depende do tamanho da casa.

Um T0 não pode custar mais de 311 euros por mês. Num T1, o máximo é 398 euros. Para um T2, o limite é 518 euros. Já o T3 chega aos 638 euros, o T4 aos 698 euros e o T5 aos 818 euros.

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Se a casa tiver mais quartos do que um T5, a renda pode subir 50 euros por cada quarto a mais.

Quem cumprir estes valores não paga IRS nem IRC sobre o dinheiro das rendas. IRS é o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. IRC é o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas.

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Há ainda duas subidas possíveis. A renda pode aumentar 10% se a casa tiver estacionamento só para o inquilino. Pode aumentar mais 10% se a casa tiver classe energética A ou superior.

A regra está na Portaria n.º 454/2026/1, de 13 de outubro, e vale desde setembro de 2026. Aplica-se ao Regime Simplificado de Arrendamento Acessível.

Em Braga, os valores são mais altos: 391 euros no T0 e 1028 euros no T5. Em Guimarães e Barcelos, são mais baixos do que em Famalicão.