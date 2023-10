RESINORTE apela à participação dos cidadãos no PAPERSU

A RESINORTE promove a participação pública no Plano de Ação para a Aplicação do Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos 2030 na região Norte Central de Portugal, sendo a empresa responsável pelo tratamento e valorização dos resíduos urbanos de 35 municípios.

O papel dos cidadãos é fundamental e a RESINORTE apela à participação enquanto gestores de recursos que colaboram no processo de decisão.

As participações são feitas através do website em https://www.resinorte.pt/ até ao dia 10 de novembro, onde cada participante pode deixar as suas sugestões.

O plano encontra-se, neste momento, em desenvolvimento por parte dos municípios e dos Sistemas de Tratamento de Resíduos Urbanos em todo o país.

Metas ambientais

As Metas Ambientais Europeias a que Portugal está sujeito entre 2030 e 2035 são muito exigentes, o que pressupõe alterações nos hábitos da população portuguesa.

A Meta de Reciclagem passa por atingir entre 60 a 65% do total de resíduos urbanos existentes e a Meta de Deposição em Aterro em 2035 não poderá ultrapassar os 10% da totalidade dos resíduos urbanos tratados.