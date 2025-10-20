Resinorte assinalou 16 anos de atividade junto dos colaboradores

A Resinorte, responsável pela gestão e valorização dos resíduos sólidos urbanos na região Norte de Portugal, celebra este mês o 16º aniversário em todas as unidades de produção, localizadas em Riba de Ave, Celorico de Basto, Boticas, Bigorne e Vila Real.

O Engenheiro Rui Silva, Administrador-Delegado da empresa, fez questão de visitar cada uma das equipas e felicitar os trabalhadores pelo esforço diário e dedicação.

A celebração dos 16 anos da Resinorte é a reafirmação do compromisso contínuo da empresa com a sustentabilidade ambiental da região Norte, na gestão eficiente dos resíduos urbanos e na valorização dos recursos.

A Resinorte reforça a missão de continuar a inovar e garantir uma melhor qualidade de vida para as gerações atuais e futuras.