Restaurantes cobram taxa a quem dividir comida

Há estabelecimentos de restauração em Portugal que já estão a cobrar uma taxa para quem, por falta de apetite ou por contenção de custos, pede um prato e divide-o por duas pessoas.

Os restaurantes justificam a medida com o facto desta prática ter vindo a aumentar. Os empresários afirmam que não há poupança nos recursos dos restaurantes quando os clientes pedem pratos para dividir, pelo contrário, existe o mesmo trabalho e um menor consumo.

A PRO.VAR – Promover e Inovar a Restauração Nacional, à CNN Portugal, refere que esta é uma prática legal, que tem vindo a crescer no nosso país, no entanto alerta que essas taxas devem estar descritas no menu apresentado ao cliente.