Revelados dia e hora dos jogos do Famalicão até dezembro

O Futebol Clube de Famalicão já tem os seus próximos jogos da I Liga definidos. Na jornada 6, a equipa vai enfrentar o Moreirense, a um sábado, 21 de setembro, às 20h30. Segue-se a jornada 7, com um jogo em casa contra o Nacional, no domingo, 29 de setembro, às 15h30.

Na jornada 8, o Famalicão desloca-se para jogar contra o Rio Ave no dia 4 de outubro, às 20h15, e, na jornada 9, recebe o Sporting, no dia 26 de outubro, às 20h30.

Já na jornada 10, no dia 3 de novembro, a equipa defronta o AFS, às 15h30. Depois, na jornada 11, o Famalicão volta a casa para jogar contra o Arouca, no dia 9 de novembro, às 18h00. Por fim, na jornada 12, o clube termina esta série de jogos com uma deslocação ao terreno do Estoril Praia, no dia 1 de dezembro, às 15h30.