Há um alerta a circular em Riba de Ave para uma possível abordagem fraudulenta junto de habitações. A situação é divulgada pela página Notícias de Riba d’Ave, que recebeu relatos de moradores da zona da Sobreira.

Segundo os testemunhos, um homem e uma mulher terão aparecido à porta de algumas casas, na quarta-feira, pelas 20 horas, dizendo ser da E-Redes e que precisavam de entrar para fazer a leitura do contador da eletricidade.

O casal, descrito como tendo cerca de 30 anos, terá reagido de forma agressiva perante a recusa dos moradores. Não foi, contudo, confirmada a identidade das duas pessoas nem se estas tinham qualquer ligação à empresa.

A recomendação é para não permitir a entrada de desconhecidos sem confirmar previamente a sua identidade. Em caso de dúvida, os moradores devem contactar diretamente a E-Redes e, perante uma situação de perigo, ligar para o 112.