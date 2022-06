Riba d´Ave/Sifamir goleia (7-2) e está de regresso à primeira divisão de hóquei em patins

Prosseguem, este sábado, as Festas Antoninas. O dia contempla desporto, música com cavaquinhos, concertos e fecha com o arraial para os jovens, o Toninho´s que vai entrar pela madrugada de domingo.

Veja, então, ao pormenor o programa que está reservado para este sábado.



08h30 29º Raid Antoninas 2022

Local: Parque de Estacionamento – Topo Sul do Estádio Municipal (Rua de S.Julião)

Organização: Clube Aventura de Famalicão

09h00 Taça de Portugal de Alex Ryu Jitsu “Open”

Local: Pavilhão Municipal das Lameiras

Organização: Federação Portuguesa Alex Ryu Jitsu, Associação Portuguesa Alex Ryu Jitsu, Associação de Artes Marciais de VN de Famalicão

14h30 3º Encontro de Tocadores de Cavaquinho

Local: Praça D. Maria II (topo sul)

Organização: Grupo de Cavaquinhos do Liberdade Futebol Clube

Ordem de atuação: Grupo de Cavaquinhos Liberdade F.C; Grupo de Cavaquinhos do Outeiro; Grupo de Cavaquinhos do Porto; Grupo de Cavaquinhos Merelim S. Pedro; Grupo de Cavaquinhos de S. Félix da Marinha; e Grupo de Cavaquinhos de Soutelo Vila Verde

21h00 Concertos:

– Jess

– Retimbrar

Local: Praceta Cupertino de Miranda (Praça D. Maria II)

00h às 4h Toninho’s, na Praceta Cupertino de Miranda (Praça D. Maria II)

DJ’s convidados:

– Cubita

– Overule & Landu Bi

– Diogo Fonseca

– Assis Martin