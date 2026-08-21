A GNR e a Polícia de Intervenção foram chamadas, na madrugada desta sexta-feira, a um estabelecimento de restauração e bebidas, na Rua das Alminhas, em Ribeirão, Famalicão, na sequência de desacatos entre grupos.

O alerta chegou cerca das 00h15 e terá envolvido vários disparos de arma de fogo. Não há, até ao momento, registo de feridos nem danos materiais.

Fonte policial adiantou à Cidade Hoje que a situação está relacionada com um outro caso ocorrido na última semana, na zona da Trofa, sendo encarado pelas autoridades como um ‘ajuste de contas’.

As autoridades estão a investigar.