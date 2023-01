Ribeirão FC é o novo líder da série B da Pró Nacional

Equipa feminina do Famalicão fecha primeira volta com vitória

A equipa de Marco Ramos venceu, este domingo, o Torreense, por 3-0, com golos de Vânia Duarte, na primeira parte, e Raquel Infante e Violaria.

Com mais três pontos e cumpridas 11 jornadas da Liga BPI, as famalicenses continuam em terceiro, com 24 pontos.

Esta vitória, considerando as várias provas, é a décima primeira partida das famalicenses sem perder.