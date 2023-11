Ribeirão: Junta de freguesia confirma e esclarece problemas com a recolha de lixo

Uma avaria no camião fez com que a última recolha de resíduos sólidos (lixo doméstico) não fosse concluída. A situação foi confirmada pela junta de freguesia com a entidade responsável pelo trabalho.

A autarquia esclarece que está atenta e empenhada na solução da situação com a maior brevidade, esclarecendo que a recolha de lixo na vila deverá ficar terminada até esta segunda-feira.