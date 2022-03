Ribeirão: Presidente da Junta e Vereadora da Mobilidade discutem acesso ao Centro de Saúde

A Rede Portuguesa de Arte Contemporânea – Norte, composta por 13 museus, incluindo o da Fundação Cupertino de Miranda, foi apresentada, esta quinta-feira, na Bolsa de Turismo de Lisboa

A RPAC – Norte é promovida pela Direção Regional de Cultura do Norte, com o apoio do Turismo do Porto e Norte de Portugal, e cofinanciada por fundos comunitários. Envolve 11 cidades a norte do país. Para além de Vila Nova de Famalicão, fazem parte Amarante, Bragança, Chaves, Gondomar, Guimarães, Matosinhos, Porto, Santo Tirso, São João da Madeira e Vila Nova.

Esta iniciativa visa promover turisticamente as regiões do Porto, Douro, Minho e Trás-os-Montes, assinalou a diretora regional de Cultura do Norte, Laura Castro, durante a apresentação da RPAC – Norte. São 13 os museus e centros de arte e de arquitetura contemporâneas na região que constituem a RPAC – Norte e que vão dar a conhecer mais de 11 mil obras de arte.

A Fundação Cupertino de Miranda, a Casa da Arquitectura, a Casa do Design, o Centro de Arte Contemporânea Graça Morais, o Centro de Arte Oliva, o Centro Internacional das Artes José de Guimarães, a Fundação Serralves, a Fundação Marques da Silva, o Lugar do Desenho – Fundação Júlio Resende, o Museu Bienal de Cerveira, o Museu de Arte Contemporânea de Chaves – Nadir Afonso, o Museu Internacional de Escultura Contemporânea e o Museu Municipal Amadeo Souza-Cardoso, são as 13 entidades envolvidas nesta rede que visa estimular e promover a arte contemporânea, através de sinergias entre espaços, programadores e artistas.