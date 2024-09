Ribeirão SAD – Selho adiado devido à falta de policiamento

Na tarde deste domingo, a contar para a terceira jornada do Campeonato de Portugal, o GD Joane recebeu e venceu, 2-1, o Pevidém. Miguel Silva foi o homem do jogo ao apontar os golos joanenses, na segunda parte. A formação visitante ainda reduziu, mas depois nunca colocou em causa a vitória dos comandados de Duarte Nuno.

A primeira parte não teve golos. Neste período, o Pevidém apareceu mais forte, a criar muitas dificuldades na saída do Joane que foi “obrigado” a errar. No entanto, a equipa da casa teve uma boa oportunidade para marcar, aos 30 minutos, num bom remate de Valdinho, de fora da área, para uma boa defesa do guarda-redes adversário.

A segunda parte começou com o golo dos locais, 48 minutos, por intermédio de Miguel Silva que recebeu um cruzamento da esquerda e, de cabeça, na pequena área, não perdoou. O mesmo jogador, aos 60 minutos, elevou o marcador, com um remate colocado de fora da área. A resposta adversária foi rápida. Dois minutos depois Araki reduz para o Pevidém, num lance individual. Depois, o Joane tomou, novamente, o controlo da partida que terminou com uma vitória justa.

Com três jornadas disputadas, o Joane soma 6 pontos e ocupa o terceiro lugar, a um do Bragança. A série A do Campeonato de Portugal regressa no dia 15 de setembro com a equipa famalicense a deslocar-se a Santo Tirso.

Fotos GD Joane