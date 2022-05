Ricardo tem 31 anos e está desaparecido desde sábado, fazia a deslocação para o norte do país

Um homem foi, na tarde desta segunda feira, atropelado por um carro, na Avenida Marechal Humberto Delgado, no centro de Famalicão.

Ao que nos foi possível apurar, de acordo com testemunhas no local, o homem foi colhido enquanto atravessava a via, nas proximidades do túnel.

O alerta aos bombeiros foi dado cerca das 15h e a vítima foi transportada para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Segundo fonte do socorro, o homem não corre perigo de vida e foi até considerado ferido ligeiro.